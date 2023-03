Sie fürchtet um ihr Leben: Falsche "Maddie" flüchtet in die USA

Eine 21-jährige Polin behauptete, die vermisste Maddie McCann zu sein und sorgte damit für viel Wirbel. Jetzt flüchtet Julia Faustyna in die USA - sie fürchtet um ihr Leben.

Doch jetzt nimmt der Fall eine dramatische Wende: Für ihre Behauptungen wurde die 21-jährige Polin im Netz sogar mit dem Tod bedroht. Nun hat sich die 21-Jährige der Hellseherin Fia Johansson anvertraut und ist mit ihr zusammen in die USA geflüchtet.

"Sie ist enttäuscht und weint seit Stunden"

"In diesem Moment ist sie sicher", meint Johansson auf Instagram. "Julia fühlt sich unwohl, sie ist enttäuscht und weint seit Stunden." Die Hellseherin will zusammen mit der 21-Jährigen in den USA darum kämpfen, die "Wahrheit" ans Licht zu bringen.