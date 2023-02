Österreichische Profilerin lässt angebliche Maddie auffliegen

Julia Faustyna ist wohl nicht Madeleine McCann. Das hat die österreichische Profilerin Patricia Staniek herausgefunden.

Seit einigen Tagen ist der Name Julia Faustyna in aller Munde. In den sozialen Medien behauptet die junge Polin, das 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwundene Mädchen Madeleine "Maddie" McCann zu sein. Auf Instagram teilte sie zahlreiche angebliche Foto-Beweise (Augenform, Leberflecke etc). Zudem wisse Faustyna nicht, woher sie komme, es gebe auch keine Kleinkind-Fotos von ihr. Aber sie behauptet: Maddie McCanns Eltern hätten einem DNA-Test zugestimmt.