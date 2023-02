Junge Polin behauptet: "Ich bin Maddie McCann"

Eine junge Polin sorgt für Wirbel im Netz: Sie behauptet auf Instagram, sie sei die 2007 verschwundene Madeleine McCann. Laut ihrer Aussage hätten inzwischen sogar Maddies Eltern einem DNA-Test zugestimmt.

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Britin Madeleine McCann - auch Maddie genannt - aus einem Ferienappartement im portugiesischen Praia da Luz. Die Eltern hatten Maddie und ihre beiden jüngeren Geschwister im Appartement gelassen, als sie in einem nahe gelegenen Restaurant mit Freunden zu Abend aßen. Regelmäßig schauten sie nach den Kindern - bis die Mutter plötzlich entsetzt feststellte: Maddies Bett war leer, und die Terrassentür stand offen. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Junge Polin: "Ich bin Maddie"

Für Aufregung im Netz sorgt nun eine junge Polin, die mit zahlreichen Fotos auf Instagram beweisen will, dass sie die vor 16 Jahren verschwundene Madeleine McCann sei. Der Account von Julia Faustyna hat inzwischen mehr als eine halbe Million Follower, zahlreiche Fotos vergleichen übereinstimmende Merkmale bei ihr und Maddie.

Merkmale werden verglichen

In zahlreichen Posts versucht Julia Faustyna zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um dieselben Person handelt: Ein Fleck im Auge, ein Muttermal am Bein, eine Lücke zwischen den Zähnen.

Keine Babyfotos

Ihre Familie habe immer nur sehr ausweichend über die Vergangenheit gesprochen, Fotos aus ihrer jüngsten Kindheit gebe es nicht. In der Info des Profils ist inzwischen zu lesen, dass Kate und Gerry McCann einem DNA-Test zugestimmt hätten - ein öffentliches Statement von Maddies Eltern gibt es derzeit nicht.

Deutscher Verdächtiger angeklagt

Die Behörden in Deutschland sind davon überzeugt, dass die damals dreijährige Madeleine McCann von dem heute 46-jährigen Pädophilen Christian Brückner in Portugal getötet wurde. Der Deutsche wurde vergangenes Jahr von der Staatsanwaltschaft Braunschweig angeklagt. Ihm werden insgesamt drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Zeitraum zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal vorgeworfen. Derzeit sitzt der Mann eine siebenjährige Haftstrafe ab, die er für die Vergewaltigung einer US-Amerikanerin im Jahr 2005 im portugiesischen Praia da Luz bekam.