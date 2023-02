"Hatte immer das Gefühl, dass Maddie noch lebt"

Erinnerung kehrt zurück

"Wirkte normal auf mich"

"Sie wirkte für mich einfach wie ein junges Mädchen, das zwar ein hübsches Gesicht hatte und sicher im Werbebereich erfolgreich sein konnte. Das habe ich ihr auch so mitgeteilt. Aber in unsere Agentur, mit dem Fokus auf Haute Couture, passte sie nicht." Doch eines fiel Dominik schon damals auf: "Sie war sehr motiviert, wollte unbedingt Model werden. Inzwischen verfolgt sie ja eine Karriere als Sängerin. Eine gewisse Bühnen- und Show-Affinität hat sie also – es zieht sie in die Öffentlichkeit."