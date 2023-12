Sicherheitsübung bei der Pfänderbahn in Bregenz: "Der Pfänder ist tückisch"

Sicherheitsübung bei der Pfänderbahn zeigt Notfallmaßnahmen bei technischem Defekt auf - Bergrettung und Freiwillige simulieren Rettungsaktion in bis zu 70 Metern Höhe.

Bei einer Sicherheitsübung der Pfänderbahn in Bregenz demonstrierten 50 Mitglieder der Bergrettung zusammen mit 20 Freiwilligen, wie im Falle eines technischen Defekts mit Passagieren in den Gondeln zu verfahren ist. Diese Übung folgte nach einem Monat technischer Überprüfungen und Servicearbeiten an der Bahn.