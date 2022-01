"Sicheres Haselstauden": Kinder hoffen auf das Land

Julian Fässler, Dornbirner Stadtrat für Verkehrsplanung, spricht im VOL.AT-Interview über Rückendeckung für die Elterninitiative und konstruktive Gespräche mit den Verantwortlichen des Landes Vorarlberg.

Nach wie vor liege das Problem aber nicht allein in Dornbirner Hand, da bei der Planung im Kern eine Landesstraße zu berücksichtigen gilt. "Bürgermeisterin Kaufmann und ich sind bereits in intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen des Landes. Und ich kann sagen, dass ich das Gefühl habe, dass unser Anliegen Gehör findet und wir guter Dinge sind, hier eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden", führt der Dornbirner ÖVP-Klubobmann fort.

Wunsch nach Lösung im Stil von Wolfurter Begegnungszone

Die Initiatoren der Petition, u.a. Dr. Harald Geiger, fordern eine gesamtheitliche Lösung im Rahmen der Umstrukturierung. Angedacht wäre ein Modell in Anlehung an die Wolfurter Begegnungszone, das auch die vorgelagerte Kreuzungssituation berücksichtigt. Auch seien inzwischen die Betreiber der Apotheke sowie der Trafik überzeugt von dem Konzept, insofern man auch ihre Anliegen berücksichtige. Damit liegt der Ball nun bei der Verkehrsabteilung des Landes Vorarlberg, denn der Baubeginn soll in den nächsten Monaten erfolgen.