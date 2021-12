"Gefährdung der Schulkinder wird nicht wahrgenommen"

Juliane Alton (Grüne): "Die Forderung nach einer Begegnungszone in Haselstauden ist richtig - sie gilt für alle Ortskerne."

Wenn es rund um Schulen, Kindergärten, Kaffehäuser, Kirchen, Apotheken usw. von Menschen wimmelt, ist das ein klarer Beleg für einen lebendigen Ortskern. In Dornbirn sind jedoch alle Ortskerne (außer Rohrbach) durch eine querende Landesstraße entwertet, so Juliane Alton (Grüne).

all

all

self

self

"Dass in Dornbirn praktisch alle Ortskerne von Landesstraßen durchschnitten werden, wo 40 oder 50 km/h erlaubt sind und noch mehr gefahren werden, ist ein riesiges Problem", sagt Umweltstadträtin Juliane Alton. "Es hat in allen Ortskernen schon tödliche Unfälle gegeben. Für mich ist es unverständlich, dass das Land als Straßenerhalter hier nie wirklich reagiert hat. Im besten Fall wurde das Tempolimit von 50 auf 40 km/h reduziert. Dadurch hat sich aber nichts geändert, die Gefährdung der Schulkinder, die Verödung von Ortskernen wird einfach hingenommen."

Video: Petition für "Sicheres Haselstauden"

all

all

self

self

"Wirkungslose Temporeduktion auf 40 km/h"

Städtische Initiativen für eine bessere Gestaltung in Haselstauden und im Hatlerdorf hat es gegeben. In Haselstauden erfolgte eine wirkungslose Temporeduktion auf 40 km/h. Die Sperre der Unterführung Fang hat die Situation für Schulkinder an Ort und Stelle verbessert, doch wo sie auf die Haselstauderstraße treffen, ist das Problem ungelöst.