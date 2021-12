"Flüssiger Verkehr wichtiger als Menschenleben?"

Besorgte Eltern laufen Sturm: Mittels Petition machen sie auf die prekäre Situation rund um die VS Haselstauden aufmerksam. VOL.AT war vor Ort.

"Meine Mutter verstarb nach einem Unfall auf besagtem Schutzweg"

"Als unmittelbar Betroffener ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, dass die Situation hier entschärft wird. Als Fahrradfahrer fällt mir die unübersichtliche Verkehrssituation besonders auf. Hier herrscht einfach erhöhtes Gefahrenpotenzial. Meine Mutter verstarb nach einem Unfall auf dem besagten Schutzweg. Auch mein Sohn hatte bereits einen schweren Unfall vor der Apotheke. Ich möchte einfach verhindern, dass weitere Menschen in ähnliche Situationen geraten. Wir sind schon mit verschiedenen Stellen in Kontakt, auch vonseiten der Stadt besteht Interesse, gerade jetzt im Zuge der Neustrukturierung des Ortskerns, tätig zu werden. Da es sich aber um eine Bundesstraße handelt, ist das Land am Zug. Es kann doch nicht sein, dass flüssiger Verkehr wichtiger eingestuft wird als der Schutz von Menschenleben", informiert der besorgte Anrainer.