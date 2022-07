Schwurgericht tagt über Mordanklage

Der 60-Jährige bestreitet Mordabsicht, eine Tötung im Affekt gibt er zu.

Dass der 60-jährige Vorarlberger am 26. Oktober vergangenen Jahres seine damalige Freundin in Bürs tötete, räumt er ein. Die beiden hatten in der Bürser Wohnung des Mannes einen heftigen Streit, es kriselte seit langem und beide sprachen dem Alkohol zu. Verteidiger Bernd Widerin macht gleich im Eröffnungsplädoyer klar, worauf die Verteidigung hinaus will. Die Frau wurde getötet, das sind die Fakten, doch die Verteidigung betont den Hintergrund der Tötung, die aufgestauten Emotionen und will auf Totschlag hinaus. Dafür müssten die Geschworenen eine allgemein begreifliche Gemütsbewegung im Tatzeitpunkt bejahen.