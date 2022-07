Mordprozess: Frau stirbt nach Würgeattacke

Ein 59-jähriger Mann, der am vergangenen Nationalfeiertag in Bürs seine Lebensgefährtin erwürgt haben soll, muss sich am Montag am Landesgericht Feldkirch wegen Mordes verantworten.

Die 47-jährige in Graz geborene Frau war nach ihrer Wiederbelebung in kritischem Zustand ins LKH Feldkirch eingeliefert worden, sie starb wenige Tage später.

Auslöser für die Würgeattacke war offenbar ein zunächst verbal geführter Beziehungsstreit. Der beruflich bedingt überwiegend in der Schweiz wohnhafte Österreicher rief nach der Tat seinen Bruder an, der die Rettungskräfte alarmierte. Der 59-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und soll geständig sein. Der Prozess im Schwurgerichtssaal in Feldkirch beginnt um 9.00 Uhr und ist bis 18.00 Uhr anberaumt.

Video zum Tathergang

