Beziehungsdrama in Bürs: Opfer in kritischem Zustand

Laut jüngsten Erkenntnissen würgte ein 57-Jähriger seine 47-jährige Partnerin fast zu Tode. Frau schwebt am LKH Feldkirch in Lebensgefahr.

Hofrat Mag. Michael Beyrer, stellv. Leiter des Landeskriminalamtes, informierte heute die Medien über den aktuellen Ermittlungsstand. Nach der Tat informierte der Täter offensichtlich seinen Bruder über den Vorfall, der wiederum die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte in einem Zweifamilienhaus ein 59-jähriger – überwiegend in der Schweiz lebender, österreichischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ohne Widerstand festgenommen werden.

Der Mann ist geständig, seine Lebensgefährtin – eine 47-jährige, in Graz geborene und seit mehreren Jahren in Vorarlberg wohnhafte, Frau bis zum Aussetzen der Vitalfunktionen mit den Händen gewürgt zu haben. Von den Einsatzkräften wurden unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Das Opfer wurde anschließend mit dem Hubschrauber in das LKH Feldkirch überstellt und befindet sich in einem absolut kritischen – lebensbedrohlichen Zustand. Seitens der Polizei konnten zwischenzeitlich auch die in der Steiermark lebenden Angehörigen des Opfers verständigt werden.