Lebensgefährtin gewürgt: Versuchtes Tötungsdelikt in Bürs

Am Dienstag, 26.10.2021, gegen 16.20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Gewaltdelikt in Bürs gerufen. Ein 59-jähriger in der Schweiz wohnhafter Österreicher ist verdächtig, in einer Wohnung in Bürs seine 47-jährige Lebensgefährtin gewürgt zu haben. Die in Graz geborene österreichische Staatsbürgerin wurde in äußerst kritischem Zustand nach notärztlicher Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.