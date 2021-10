Versuchtes Tötungsdelikt in Bürs - Opfer im LKH verstorben

Jene 47-jährige Frau, die nach einer Attacke ihres 59-jährigen Partners am Nationalfeiertag in Bürs ins LKH Feldkirch gebracht werden musste, ist dort verstorben.

Die Polizei berichtet am Freitagvormittag, dass das 47-jährige Opfer nach dem versuchten Tötungsdelikt am Dienstag in Bürs im Landeskrankenhaus Feldkirch verstorben ist. Der 59-jährige Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.