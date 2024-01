Schweizer Arbeitsmarkt: Entlassungswellen drohen

Nach einer Phase des Fachkräftemangels sieht sich der Schweizer Arbeitsmarkt mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Eine Welle von Entlassungen bedroht insbesondere ältere Arbeitnehmer, während die Auswirkungen künstlicher Intelligenz spürbar werden.

Pharma-Sektor besonders betroffen

In der Pharma-Branche ist die Lage besonders angespannt. "Jede dritte Kündigung entfiel letztes Jahr auf diesen Bereich" so das Arbeitsmarkt-Barometer von Rundstedt. Der angekündigte Stellenabbau bei Novartis zeigt nun seine Auswirkungen.

Ältere Arbeitnehmende stark betroffen

Einfluss von KI auf Arbeitsplätze

"Da sind die digitale Transformation und künstliche Intelligenz am Werk," erklärt Scheiwiller. Besonders kaufmännische Positionen und Backoffice-Jobs sind von der Digitalisierung betroffen.

Stabile Arbeitslosenquote

Trotz dieser Entwicklungen bleibt die Arbeitslosigkeit in der Schweiz niedrig. Laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) liegt die Quote bei 2 Prozent. Der strukturelle Fachkräftemangel hält an und begünstigt spezifische Berufsfelder. (VOL.AT)