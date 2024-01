Schülerin starb auf Klassenfahrt: Prozess gegen Lehrkräfte gestartet

Zwei Lehrerinnen stehen in Mönchengladbach vor Gericht, angeklagt wegen fahrlässiger Tötung einer 13-jährigen Schülerin während einer Studienfahrt nach London. Der Prozessauftakt war geprägt von Stille der Angeklagten.

Versäumnisse bei der Reisevorbereitung

Die Anklage wirft den Lehrerinnen vor, bei einem Vorbereitungstreffen nicht explizit nach Vorerkrankungen der Schüler gefragt zu haben. Weder die Eltern noch die verstorbene Schülerin hatten die Lehrkräfte über die Diabetes-Erkrankung informiert. Die 13-Jährige verstarb einen Tag nach der geplanten Rückreise in einem Londoner Krankenhaus.

Persönliche Erklärungen der Angeklagten

Gesundheitszustand der Schülerin

Laut Anklage vernachlässigte die Schülerin während der Fahrt ihre Blutzuckermessungen und Insulininjektionen, was zu einer zunehmenden Schwächung führte. Am Tag der geplanten Abreise war sie so geschwächt, dass sie nicht selbstständig essen oder sich anziehen konnte.