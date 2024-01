Ein Durchbruch in der Diabetes-Therapie zeichnet sich ab: Xanthohumol, ein Wirkstoff aus der Hopfenpflanze, eröffnet neue Perspektiven in der Vorbeugung und Behandlung von Diabetes.

Ein Durchbruch in der Diabetes-Therapie zeichnet sich ab: Xanthohumol, ein Wirkstoff aus der Hopfenpflanze, eröffnet neue Perspektiven in der Vorbeugung und Behandlung von Diabetes. ©Canva

Ein Durchbruch in der Diabetes-Therapie zeichnet sich ab: Xanthohumol, ein Wirkstoff aus der Hopfenpflanze, eröffnet neue Perspektiven in der Vorbeugung und Behandlung von Diabetes. ©Canva

Revolution in der Diabetes-Therapie

Ein Durchbruch in der Diabetes-Therapie zeichnet sich ab: Xanthohumol, ein Wirkstoff aus der Hopfenpflanze, eröffnet neue Perspektiven in der Vorbeugung und Behandlung von Diabetes. Diese natürliche Substanz hat in internationalen Studien ihre Wirksamkeit zur Regulierung des Blutzuckerspiegels unter Beweis gestellt.

XAN Extract, ein Extrakt aus der Hopfenpflanze, hat sich als einer der effektivsten natürlichen Wirkstoffe gegen Diabetes und Übergewicht erwiesen. Es beeinflusst spezifische Enzyme, die für die Verarbeitung von Zucker und Fett sowie für die Energieversorgung der Zellen verantwortlich sind. Dies führt zu einer signifikanten Senkung des Blutzuckerspiegels.

Vielseitige gesundheitliche Vorteile

Neben der Blutzuckerregulierung bietet XAN Extract zahlreiche Gesundheitsvorteile. Seine antioxidativen und DNA-schützenden Eigenschaften tragen zur Verlangsamung des Alterungsprozesses bei und bieten Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologischen Störungen und bestimmten Krebsarten. Darüber hinaus stärkt XAN Extract das Immunsystem und fördert die Leberentgiftung, was den Heilungsprozess bei Lebererkrankungen unterstützt.

XAN Extract, ein aus Hopfen gewonnener Wirkstoff, revolutioniert die Diabetes-Therapie, indem er den Blutzuckerspiegel effektiv reguliert und nebenbei weitere gesundheitliche Vorteile bietet. ©Canva

Wissenschaftliche Anerkennung und weitere Forschungsergebnisse

Forschungsergebnisse von renommierten Einrichtungen wie der Medizinischen Universität Wien, der University of Porto und der Oregon State University bestätigen die Wirksamkeit von XAN Extract. Zudem zeigen Studien der Universität Hohenheim aus dem Jahr 2023, dass der Wirkstoff auch präventive Effekte gegen COVID-19 hat, indem er zwei für das Virus relevante Enzyme hemmt.