Schüler wehren sich nicht gegen die Impfung

Anne Urbanek, BMHS-Landesschulsprecherin, war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die Impfung, die Situation an den Schulen und wie Schüler mit der Lockdown-Situation umgehen.

Die Whatsapp Gruppen glühen. Verwirrte Eltern und Lehrer tauschen sich über die neuen Regelungen für den Präsenzunterricht aus. Ob das Kind in die Schule gehen sollte oder nicht? Die Möglichkeit sollte bleiben, der Wunsch der Regierung sei aber ein anderer. Landesschulsprecherin Anne Urbanek spricht von vielen Unklarheiten und sozialer Selektion. Sie betont, dass Schüler:innen wieder zwischen Gesundheit und Bildung entscheiden müssen. Über die Lage und Ansichten der Schüler sprach sie am Montag in "Vorarlberg LIVE".

Bei "Vorarlberg LIVE" sprach die Schülervertreterin mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann über die Probleme ihrer Kolleginnen und Kollegen mit der derzeitigen Krisensituation. "Es herrscht eine große Unsicherheit unter den Schülerinnen und Schülern", weiß Urbanek. Viele seien auch aus diesem Grund am Montag in die Schule gekommen. "Sie wollten sich darüber informieren, wie es weitergeht." Die Schülerin der HAK in Bezau rechnet damit, dass in den nächsten Tagen mehr Lernende zu Hause bleiben werden. "Aber nicht für alle ist ihr Zuhause ein sicherer Ort. Deswegen kommen sie auch lieber in die Schule."