"Wer ist denn schuld, dass wir im Lockdown sind?"

Neos-NR Loacker hat am Montag bei "Vorarlberg LIVE" an der Coronapolitik der Regierung kein gutes Haar gelassen.

Für Loacker steht im Gespräch mit VN-Chefredakteur und Moderator Gerold Riedmann bei "Vorarlberg LIVE" fest, wer die Schuld am vierten Lockdown in Österreich zur Gänze zu tragen hat: „Die verantwortlichen Landeshauptleute und die Mitglieder der Bundesregierung haben die Warnungen der Experten in den Wind geschlagen."