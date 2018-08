Schuldfrage in Häusle-Skandal: Kein Ende der Ermittlungen in Sicht

Lustenau - Die Sanierung des Häusle-Areals schreitet planmäßig voran, erklärt man vonseiten des Landes. Die Ermittlungen sind weiterhin nicht abgeschlossen, die Schuldfrage noch ungeklärt.

Die Bodensanierung auf dem Areal von Häusle in Lustenau sei in den letzten Zügen, erklärt Loackersprecher Martin Dechant auf VOL.AT-Anfrage. Der Austausch der kontaminierten Bodenflächen finde in enger Abstimmung mit den Behörden statt und wäre so gut wie abgeschlossen. Die ebenfalls für diesen Sommer vorgenommene Sanierung der Biogas-Anlage wurde teilweise auf den kühleren Herbst verschoben. Grund dafür sei die bei diesen Temperaturen sonst zu erwartende erhöhte Geruchsbelästigung für die Anrainer