"Schreibe Texte von Herzen": Ländle-Starmaniac Enbikey über seine neue EP

Noah Bono Küng (20) aus Lustenau alias "Enbikey" präsentiert sein neues und erstes Album "Wohin ich auch geh".

Noah Küng: Die Musik hat sich nicht verändert. Ich würde meine Musik immer noch als Deutschpop bezeichnen. Jetzt nach Starmania möchte ich natürlich viele Konzerte spielen. Das erste Konzert findet schon in einer Woche am 28.05.21 per Livestream auf YouTube um 20 Uhr im Schlachthaus in Dornbirn statt.