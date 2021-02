Noah (20) aus Lustenau: Ländle-Songwriter und Kicker bei Starmania

Noah Küng aus Lustenau ist bei der Neuauflage von Starmania mit dabei. Mit VOL.AT sprach er über das Casting, seinen Musikstil und Erwartungen.

Texthänger beim Live-Casting

Zur Anmeldung musste er dann zwei Gesangsvideos einsenden. Von 1700 Bewerbern wurden 200 ausgewählt, die dann beim Live-Casting im ORF-Studio in Wien ihr Können zeigen durften. Das Casting beschreibt Küng als "tolle Erfahrung". Er habe zwei Songs gesungen, beim zweiten habe er einen kurzen Texthänger gehabt. "Ich habe mich eigentlich die ganze Rückfahrt von Wien nach Vorarlberg aufgeregt, dass ich den Text nicht konnte", meint er im VOL.AT-Gespräch. Umso glücklicher war der 20-Jährige dann, als er erfuhr, dass er bei der Sendung mit dabei ist. Küng konnte bereits als Singer-Songwriter etwas Bühnenerfahrung sammeln: Er hatte bisher mehrere Auftritte an Schulen, bei Eröffnungsfeiern und Hochzeiten - auch mit selbst geschriebenen deutschen Songs. Sein bisheriges Highlight war "Sommerlust goes Fahrrad": Hier durfte er an zwei Orten eine Stunde lang ein Konzert geben.

"Hör auf zu träumen"

Am Samstag geht es für den 20-Jährigen nach Wien. Sonntags stehen schon erste Termine an - etwa ein Dreh für Vorstellungsvideos. Unter der Woche sind Vocal-Coachings geplant. Obwohl er solo in die Hauptstadt fahre, werde er nicht alleine sein: "In Wien habe ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen", meint er. Diese werde er treffen, etwa mit Corona-Abstand eine Runde spazieren gehen. Im ORF-Studio selbst gelten Corona-Maßnahmen: Die Kandidaten werden getestet und sind zwischen Auftritten alleine. Daher hat Küng auch noch keinen der anderen Kandidaten kennengelernt. "Vor allem freue ich mich natürlich auf den Auftritt", verdeutlicht der Singer-Songwriter. "Hätte mir jemand vor vier Jahren gesagt, dass ich einmal musikalisch im Fernsehen auftreten kann, hätte ich gesagt 'hör auf zu träumen'." Er hofft, so weit wie möglich zu kommen: "Ich kann nur gewinnen, sage ich immer, weil einmal im Fernsehen aufzutreten ist schon so was Cooles", so der Lustenauer.