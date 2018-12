Schräges Krippenspiel: Gabalier inszeniert sich als "Heiliger Andreas"

Beim Konzert am Samstag in der Wiener Stadthalle ätzte "Volks Rock'n'Roller" Andreas Gabalier gegen den "Standard" und den "Falter". Jetzt legte er mit einem Krippenspiel-Video nach.

Bei seinem großen Tourabschlusskonzert in der Wiener Stadthalle am Samstag hatte Andreas Gabalier Journalisten von der Tageszeitung “Der Standard” und der Wochenzeitung “Der Falter” für ihre angeblich unwahre Berichterstattung über seine Person kritisiert. Er lud die Journalisten, die sich ohne Pressekarten unters Publikum gemischt haben sollen, zu sich nach Hause ein, um in der weihnachtlichen Krippe den Ochs und den Esel zu spielen. Der Chefredakteur vom Falter Florian Klenk reagierte auf den Spott von Gabalier am Sonntag mit einer Gegeneinladung.