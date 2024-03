Schnappschüsse auch in Rankweil: Zieht ein junger Wolf durch den Bezirk Feldkirch?

Wildbiologe: Es könnte ein Wolf sein

"Bei den Bildern könnte es sich durchaus um einen Wolf handeln", meint Wildbiologe Hubert Schatz gegenüber VOL.AT. "Eine eindeutige fachliche Bestätigung kann man leider nicht abgeben." Bereits Montagfrüh filmte ein VOL.AT-Leser in Feldkirch ein graues, großes Tier, das einem Wolf ähnelte. Der vermeintliche Wolf war am Eingang zur Stadt Feldkirch auf der Vorarlberger Straße unterwegs. Eine klare Beurteilung war aufgrund der Videoqualität nicht möglich. Laut Wildbiologe Hubert Schatz kann ein Wolf jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Hier wurde der Wolf fotografiert:

Wolf oder Wolfshund - schwierig zu sagen

Nun stellt sich die Frage, ob derzeit wirklich ein Wolf im Bezirk Feldkirch unterwegs ist oder ob es sich lediglich um Wolfshunde handelt. Im Fall einer Sichtung im Februar – ebenfalls in Feldkirch – handelte es sich lediglich um einen entlaufenen Wolfshund. Unwahrscheinlich wäre es jedenfalls nicht: "Im Zuge von Wanderungen der Jungtiere in 'Neuland' ist das keinesfalls auszuschließen, weil sie irgendwann auf Barrieren stoßen und dann unter Umständen die Straße entlang laufen und so auch in Orte gelangen können", so Schatz.