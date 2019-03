Schluss mit Tierleid: Grüne wollen Schlachthof in Vorarlberg

"Schluss mit Tierleid und Kälbertransporten", unter diesem Motto luden die Grünen zu einer Pressekonferenz.

Die Grünen haben sich am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz für einen Schlachthof in Vorarlberg ausgesprochen. “Die Nachfrage nach regionalen, biologischen Fleischprodukten steigt. Doch eines muss klar sein: Wenn ich Tiere halte, nutze ich sie. Ich bin natürlich bemüht, ihnen ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Am Ende des Tages gehen sie dennoch in die Metzgerei und dafür brauchen wir den besten Schlachthof Europas”, so Simon Vetter, Bio-Bauer und Kandidat für die EU-Wahl.