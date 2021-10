Schlammschlacht in Bregenz - Neue Vorwürfe gegen Reichart

Die Bregenzer Grünen, NEOS und die ÖVP erheben schwere Vorwürfe gegen die Kulturamtsleiterin Judith Reichart. Es geht um Förderungsbetrug und Missbrauch von Steuergeldern.

In einer Pressekonferenz am Montagvormittag äußerten Vize-Bürgermeisterin Sandra Schoch (Grüne), Alexander Moosbrugger (NEOS) und Veronika Marte (ÖVP) schwere Vorwürfe - öffentliche Gelder sollen missbräuchlich verwendet oder auch abgezweigt worden sein.

Versuch Honorar zu verschleiern

Die aktuelle Kulturamtsleiterin Judith Reichart, gegen die bereits Anfang September schwere Vorwürfe erhoben wurden bezüglich Honorar-Zahlungen für ein Buch, das nie erschienen ist, soll den ehemaligen Kulturamtsleiter Wolfgang Fetz ohne offizielle Weisung mit Expertisen beauftragt haben, so der Vorwurf der Grünen Vizebürgermeisterin Sandra Schoch. Es habe Versuche gegeben, ein Honorar in einem bestehenden Budget zu verschleiern.

Förderung für nicht existierenden Verein

Zudem soll sich Judith Reichart als Geschäftsführerin eines nicht existierenden Vereins ausgegeben, und Ende Mai dieses Jahres Fördergelder für diesen Verein beim Bundesministerium beantragt haben, so ein weiterer Vorwurf der drei Parteien. In diesem Antrag seien 45.000 Euro bereits bewilligte Förderung des Landes angegeben worden. "Das sind alles falsche Angaben", sagte Vize-Bürgermeisterin Sandra Schoch. Vom Bund seien sogar bereits 20.000 Euro an Förderung bezahlt worden. Darüber hinaus soll es aktuell den Versuch geben, diese Förderungen wieder rückabzuwickeln.

Grüne, NEOS und ÖVP fordern Freistellung von Reichart

Kulturamtsleiterin Judith Reichart soll bis zur Klärung sämtlicher Vorwürfe umgehend freigestellt werden, so die Forderung von Grünen, NEOS und ÖVP. Sachverhaltsdarstellungen sind bereits an die Staatsanwaltschaft geschickt worden, der Landesvolksanwalt ist ebenso informiert wie der Landes- und Bundesrechnungshof sowie der Bezirkshauptmann.

NEOS, Grüne für externe Prüfung

Sandra Schoch, Grüne Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Integration und Gleichstellung, fordert: "Der vorliegende Schriftverkehr wiegt schwer und bedarf einer sofortigen umfassenden Aufklärung. Bislang war es in dieser Stadt üblich, bei solchen Vorgängen eine vorläufige Freistellung bis zur vollständigen Klärung, auch durch eine externe Prüfung, eventuell durch den Landesrechnungshof, auszusprechen. Der Bürgermeister steht hier klar in der Verantwortung alle notwendigen Schritte zu veranlassen, um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden und eine umfassende Aufklärung zu ermöglichen. Alles andere würde unser Vertrauen in der Zusammenarbeit, aber vor allem das Vertrauen der Bürger:innen in den neuen Führungsstil schwer beschädigen."