Vorwürfe gegen Kulturamts-Leiterin: 40.000 Euro für ein nicht erschienenes Buch

Gegen die Bregenzer Kulturamtsleiterin werden schwere Vorwürfe erhoben.

Seit Dezember 2020 ist Judith Reichart Kulturamtsleiterin in Bregenz. In den vergangenen Monaten war sie für eine Vielzahl von Projekten und Ausstellungen verantwortlich. Auch ist sie ehrenamtlich als Präsidentin des Vereins Magazin4 Bregenzer Kunstvereins tätig. Wie nun bekannt wurde, soll sie sich knapp drei Jahre lang - von Oktober 2017 bis Mai 2020 - vom Verein ein Honorar überweisen lassen haben: Monatlich 600 Euro, zunächst per Einzelüberweisung, dann als Dauerauftrag. Als Kunsthistorikerin war sie mit Recherchen und Konzeption für ein Buch zum 25-Jahre-Jubiläum des Vereins beauftragt.