Bregenzer Personalrochaden: Reichart neue Kulturservice-Leiterin

Bregenz Judith Reichart ist neue Leiterin des Kulturservice der Landeshauptstadt Bregenz.

Was schon vor einigen Tage durchgesickert ist, ist jetzt amtlich. Judith Reichart folgt der seit Oktober 2016 in dieser Funktion tätigen Jutta Dieing nach, von der sich die Stadt einvernehmlich trennt. Dies berichtete SPÖ-Bürgermeister Michael Ritsch nach der Stadtratssitzung vom heutigen Mittwoch.

Kunsthistorikerin Reichart war bereits von 2005 bis 2016 ÖVP-Kulturstadträtin in Bregenz. Ihr Abgang 2016 wurde hinter vorgehaltener Hand immer wieder mit der einvernehmlichen Kündigung von Kulturamtsleiter Wolfgang Fetz in Verbindung gebracht. Reichart selbst, dementierte das aber immer wieder. Auch in Bezug auf Wolfgang Fetz kursieren in Bregenz aktuell Gerüchte, dass er unter dem neuen Bürgermeister wieder eine Beraterfunktion oder ähnliches einnehmen könnte.