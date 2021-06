Scheidung, Reha-Klinik und Inflationsangst

Dr. Birgitt Breinbauer, Rechtsanwältin für Familienrecht, Martin Jäger, Marktvorstand der Sparkasse Dornbirn und Uwe Lindner, Geschäftsführer der Reha-Klinik Montafon heute in "Vorarlberg LIVE".

Sie ist als Scheidungs- und Familienrechtsanwältin über Vorarlbergs Grenzen hinaus bekannt: Dr. Brigitt Breinbauer – Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Vorarlberg. Ob die Pandemie zu mehr Scheidungen geführt hat, wieso in strittigen Scheidungen oft unerbitterlich gekämpft wird und ob der Vorwurf stimmt, dass Frauen bei Scheidungsprozessen bevorzugt werden, darum geht es heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Vorarlberger Sparkassen meldeten einen historischen Höchststand bei der Anzahl der vergebenen Neukredite. Ursache dafür ist die anhaltende Nachfrage nach privatem Wohnraum im Coronajahr. Marktvorstand der Sparkasse Dornbirn Martin Jäger ist heute zu Gast in "Vorarlberg LIVE" und spricht mit Marc Springer über Sparquoten, Ziele und Inflationsängste.

Seit Mai bietet die Reha-Klinik Montafon ein zusätzliches Angebot zur Rehabilitation für psychische Gesundheit an. Die Warteliste war vor der Eröffnung schon lang - der Bedarf nach psychischer Erholung ist groß. Psychosomatische Erkrankungen wie Traumafolgeerkrankungen, Burnout, Angststörungen etc. können hier nun rehabilitiert werden. Wie das genaue Angebot der Reha-Klinik Montafon ausschaut, beschreibt Geschäftsführer Uwe Lindner heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".