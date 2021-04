Sanierung der Strolz GmbH in Lech wieder völlig offen

Im millionenschweren Sanierungsverfahren über den Lecher Sport- und Modehändler Strolz GmbH ist wieder alles offen.

Denn gemäß Insolvenzdatei wurden kurz vor Ablauf der Fristen zeitgerecht gleich zwei Rekurse gegen die Bestätigung des Sanierungsplanes eingebracht. Norbert Stütler, Pressesprecher am Landesgericht Feldkirch, erklärte auf wpa-Anfrage, dass der Mitte April 2021 bestätigte Sanierungsplan damit nicht rechtskräftig werden kann.

Mehrere Entwicklungen möglich

Jetzt wird das Sanierungsverfahren an das Oberlandesgericht Innsbruck zur Prüfung weitergereicht, wo dann mehrere Entwicklungen möglich sind. Das OLG Innsbruck kann einerseits den Beschluss des Erstgerichtes bestätigen, wonach der mehrheitlich angenommene Sanierungsplan in Rechtskraft erwächst. Oder aber das Verfahren wird andererseits zur neuerlichen Entscheidungsfindung an das Landesgericht Feldkirch als zuständiges Insolvenzgericht zurückgeschickt. Dann muss wieder neu verhandelt werden.