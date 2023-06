Salzburger Landesrat wurde Opfer von Love-Scam-Betrug

Christian Pewny soll 600.000 Euro an Betrüger gezahlt haben. Er soll nun als Landesrat für Verbraucherschutz angelobt werden.

Ausgerechnet der künftige Landesrat für Verbraucherschutz wurde in Salzburg offenbar selbst Opfer von Cybercrime: Christian Pewny soll im Jahr 2020 Opfer von Betrügern geworden sein.

600.000 Euro überwiesen

Laut Medienberichten überwies er ihnen 600.000 Euro. Pewny ist in der künftigen schwarz-blauen Salzburger Landesregierung als Landesrat für Soziales und Verbraucherschutz vorgesehen. Einem Online-Bericht zufolge könnte es sich bei dem Betrugsdelikt um eine Art Lovescam gehandelt haben. Dabei gaukeln Betrüger ihren Opfern die große Liebe vor und verlangen immer neue Geldüberweisungen.

Opfer eines Betruges

Ein Sprecher der FPÖ erklärte am Donnerstag auf APA-Anfrage, Pewny sei als Privatperson in seiner höchstpersönlichen Privatsphäre Opfer eines Betruges geworden. Dieser müsse nun überlegen, ob und wie er gegen eine mediale Berichterstattung vorgeht. Die APA konnte Pewny zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichen.

Angelobung am 14. Juni

Bei der Landtagswahl in Salzburg vom 23. April 2023 erreichte die FPÖ ein Rekordergebnis auf Landesebene. Mit 25,75 Prozent kamen sie erstmals auf Platz zwei und überholten sogar die SPÖ. Die ÖVP blieb trotz stattlicher Verluste Erster und musste sich einen neuen Koalitionspartner suchen. Die "Dirndlkoalition" aus ÖVP, Grüne und NEOS wurde abgewählt. Die FPÖ übernimmt in Salzburg erstmals seit der Abschaffung des Proporzes im Jahr 1999 wieder Regierungsverantwortung. ÖVP und FPÖ haben bereits die künftigen Regierungsmitglieder und das Arbeitsprogramm präsentiert. Angelobt werden die vier ÖVP- und drei FPÖ-Regierungsmitglieder am 14. Juni bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags.