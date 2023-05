Cybercrime: Zahl der Anzeigen steigt weiter massiv

Die Zahl der Anzeigen im Cybercrime-Bereich ist 2022 weiter massiv gestiegen. Nach 46.179 angezeigten Delikten im Jahr 2021 lag diese Zahl im Vorjahr bereits bei 60.195.

Rund ein Drittel dieser Fälle - 33,9 Prozent - wurden geklärt. Das teilte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien mit. Er führte den Anstieg neben der immer weiter reichenden Digitalisierung auch auf die gestiegen Anzeigenbereitschaft der Opfer zurück.

Bei der Kriminaldienstreform geht es einerseits um den Ausbau des Cybercrime-Kompetenzzentrums C4 im Bundeskriminalamt auf letztlich 120 Beamte. "Wir brauchen aber auch Expertise in der Breite", erläuterte der Innenminister. In den Bezirkspolizeikommanden soll daher die Kompetenz für IT-Ermittlungen ebenfalls gestärkt werden.

Dazu kommt die Ausbildung, wie Karner, der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und Bundeskriminalamts-Direktor Andreas Holzer hinwiesen. Der Innenminister sprach unter anderem die Cyber-HAK in Tamsweg an, zu der im Herbst auch eine ähnliche Schule in Horn dazukommen soll, was auch für die Rekrutierung zusätzlicher Ermittlerspezialisten förderlich sein soll. Ruf betonte die Notwendigkeit, sich für Cyber-Ermittlungen die Expertise externer Kräfte zu sichern. Dafür habe man nun Sondervertragsschemen durchgesetzt und so die Entlohnung dieser Spezialisten dem Schema der Privatwirtschaft anpassen können.