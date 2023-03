332.000 Euro abgezockt: Schwerer "Love Scam"-Betrug im Ländle

Um eine enorme Summe betrogen unbekannte Täter einen 57-Jährigen aus dem Unterland.

Im Zeitraum zwischen dem 10. Jänner und dem 1. März 2023 täuschte eine unbekannte Täterschaft via Internet eine freundschaftliche Beziehung zu einem im Unterland wohnhaften 57-jährigen Mann via Internet vor. Sie gab sich als US-Soldatin au und gab vor, Geld zu benötigen, um von ihrem Einsatz abgezogen zu werden. So verleitete sie das Opfer zu drei Überweisung von insgesamt über € 332.000,- auf verschiedene ausländische Bankkonten.

Finanzamt-Betrug

Auch zu einem weiteren Finanzamt-Betrug kam es: Am Dienstag gegen 06:30 Uhr erhielt ein 73-jähriger Mann aus dem Montafon eine SMS, in welchem er aufgefordert wurde, offene Forderungen in der Höhe von 379 Euro an das Finanzamt zu bezahlen um ein Pfändungsverfahren zu vermeiden. Der Mann überwies den geforderten Betrag und bemerkte erst zu spät, dass es sich dabei um einen Betrug handelte.