S18-Aussprache geplant: Gewessler heute in Vorarlberg

Die Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) kommt heute nach Vorarlberg, um mit Landeshauptmann Markus Wallner und dem Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) über die neuerliche Prüfung der umstrittenen S18 zu sprechen.

Dass das Straßenbauprojekt noch einmal evaluiert werden soll, sorgte in Vorarlberg für heftige Kritik. Zwar würde man heute ohne Entscheidung über die S18 ins Ländle kommen, aber die Stimmung zwischen Land und Bund könnte nach der Aussprache wieder ein wenig besser werden.

Verkehrsministerin heute bei "Vorarlberg LIVE"

"Wenig Verständnis, eigentlich null"

Über die Tatsache der Evaluierung herrscht auch bei der IV, rund um Marti Ohneberg Irritation: "Das für die gesamte Region so wichtige Projekt wird seit Jahren auf die unterschiedlichsten Varianten geprüft, auch Umweltkriterien wurden dabei berücksichtigt. Die CP-Variante wurde von der ASFINAG als die geeignetste Variante ausgewählt, außerdem ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ohnehin noch Teil des weiteren Prozesses. Die Ministerin evaluiert nun die kürzlich getroffene Entscheidung in einem intransparenten und nicht nachvollziehbaren Prozess. Diese Vorgehensweise ist gerade mit Blick auf die Zahl der Befürworter der S18 nicht akzeptabel", so der IV-Präsident.