S18-Alternative: Auch Altach lehnt Tunnelvariante ab

Die Tunnelvariante zwischen Altach und Diepoldsau sei nicht Bestandteil des Agglomerationsprogramms Rheintal, so der Altacher Bürgermeister Markus Giesinger.

Als "Ablenkungsmanöver und durchsichtiges Spiel auf Kosten der Bevölkerung" bezeichnet Altachs Bürgermeister Markus Giesinger die aktuellen Vorgänge in der Diskussion um die Straßenverbindungen zwischen der Schweizer und der österreichischen Autobahn. "Nach jahrzehntelanger Prüfung und einer gefassten Entscheidung für eine S18-Variante wird nun versucht, diese Variante zu kippen. Einerseits mit einer erneut veranlassten Prüfung und andererseits mit einer anderen Variante, welche nicht annähernd dieselbe Entlastungswirkung hat. Diese Variante im Bereich Hohenems/Altach/Diepoldsau hätte einzig eine Entlastung von Diepoldsau zur Folge", so Giesinger. Das hätten verschiedenste Untersuchungen und Projekte in den letzten Jahren klar bestätigt.