S 18 Bodensee Schnellstraße hat höchste Priorität

Verkehrs-LR Tittler: Konkretes Projekt mit klaren Umsetzungsschritten. "Projekt bleibt Bestandteil des Regierungsprogramms und wird mit Hochdruck weiterverfolgt", sagt Tittler gegenüber VOL.at.

Vorarlberg verfügt über eine sehr gute Straßeninfrastruktur, die jedoch an bekannten Schlüsselstellen gewisser Lückenschlüsse bedarf. „Im Zentrum unserer Bemühungen steht dabei die Entlastung stau- und lärmgeplagter Siedlungsgebiete und die Verkehrssicherheit“, betont Landesrat Marco Tittler. Eine davon ist die höherrangige Anbindung der A 14 an die Schweizer Autobahn.

"Projekt bleibt Bestandteil des Regierungsprogramms"

S18 ist Bundesangelegenheit

Seitens des Landes gäbe es keine Verzögerung, so Tittler, der gleichzeitig darauf hinweist, dass es sich bei diesem Projekt um eine Bundesangelegenheit handelt: „Die S 18 wird von der ASFINAG umgesetzt.“

Varianten-Entscheidung 2020

Im kommenden Jahr steht die Variantenentscheidung an, dann soll umgehend in die Behördenverfahren eingestiegen werden. Seitens des Landes werden der zügigen Umsetzung keine Stolpersteine in den Weg gelegt, betont Landesrat Tittler.