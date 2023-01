RSG-Millionengrab: Von 2 auf fast 12 Mio. Euro Schulden

Die Höhe an Verbindlichkeiten des havarierten Bregenzer Bauträgers versechsfachte sich seit Eröffnung des Konkursverfahrens im November. Laut GF Giesinger aber keine Auswirkungen auf sein Planungsbüro Form 4.

War im November bei Eröffnung des Konkursverfahrens am Feldkircher Landesgericht noch die Rede von 600.000 Euro an Aktiva, denen Passiva von rund 2 Millionen Euro gegenüberstehen, schnellte die Schuldensumme laut Kreditschutzverband nun deutlich in die Höhe.