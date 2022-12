RSG-Pleite und Betrug am Bau? Geschädigte packt aus – Konter der Geschäftsführung

Und mit Alexander Giesinger damit den Bauleiter, der auch als Geschäftsführer der mittlerweile in einen millionenschweren Konkurs geschlitterten RSG Wohnbau-Firma in die Schlagzeilen geriet.

Mängel in Planung und Ausführung, Verzögerungen, Pfusch und Streit

Anita Nagel erhebt gegen Alexander Giesinger schwere Vorwürfe: "Vielleicht waren wir am Anfang zu gutgläubig und haben uns im Vertrauen auf die Kompetenz der Firma den Auftrag vergeben. Bereits bei den Planungen kam es zu Auflagen von der BH."

"Auch in Sachen Gewerkevergabe und die Angebote an die betroffenen Handwerksbetriebe hat uns Herr Giesinger versichert, dass es alles im Rahmen bleiben würde. Und so kam es immer wieder zu Verzögerungen, Ausreden und Änderungen", informiert die Medizinerin gegenüber VOL.AT.