RSG-Pleite: Gläubiger stehen vor einem Scherbenhaufen

Diese erfolgte dann aber durch Regina Nesensohn, Standortleiterin des Kreditschutzverbandes in Feldkirch: "Von den 11,8 Millionen Euro an Forderungen wurden 1,5 Millionen anerkannt. Die restlichen 8,3 Millionen Euro werden bestritten. Das heißt im Klartext, dass die 61 betroffenen Gläubiger eine viermonatige Bestreitungsfrist haben. Laut Masseverwalter handle es sich um ein umfangreiches Verfahren, da es um die Frage gehe, welche Absonderungsrechte geltend gemacht werden könnten." In der angemeldeten und bestrittenen Forderungssumme sei eine bedingte Forderung in Höhe von 6,1 Millionen Euro inkludiert.