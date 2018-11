Rohreinzug unter dem Rhein bei der Rheinbrücke zwischen Hard und Fußach

Neue Leitungen für Wasser, Abwasser und Energie: Am Mittwochmorgen wird ein 40 Zentimenter dickes Rohr unter dem Rhein eingezogen.

Die Rheinbrücke auf L 202 zwischen Hard und Fußach wird in den kommenden Jahren neu gebaut. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 50 Millionen Euro. Vorbereitend dafür werden derzeit in diesem Bereich verschiedene Leitungen in bis zu zehn Meter unter dem Flussbett des Rheins verlegt. Am Mittwoch Früh folgt eine 440 Meter lange Abwasserleitung mit 40 Zentimeter Durchmesser, die laut Wasserverband Hofsteig in einem Stück unter dem Rhein durchgezogen werden soll. In den kommenden Wochen wird noch eine Trinkwasserleitung mit denselben Dimensionen unter dem Rhein durchgezogen.