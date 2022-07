Ritsch will Gütergleis durch den Pfänder legen

Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch kann sich ein Gütergleis durch Pfänder vorstellen. Das hat er am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" festgehalten.

Die Variante eines Pfändertunnels für den Güterbahnverkehr spricht auch der SPÖ-Bürgermeister als verfolgenswerte Idealvariante an, zusätzlich zur Unterflurtrasse mit den von der Stadt angedachten zwei Gleisen. Er glaubt an die Umsetzbarkeit einer Gütertrasse entlang der A14 in den Pfänder hinein.