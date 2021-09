Rechnungshof: Wer trägt politische Verantwortung?

Wer die Verantwortung, für die vom Rechnungshof festgestellten Verfehlungen in Fußach trägt, wird heute im Kontrollausschuss besprochen.

Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr sei an sich nicht für ihre harte Wortwahl bekannt. Bei der Präsentation des Berichtes des Landesrechnungshofes über die Gemeinde Fußach hielt sie jedoch fest: "Wir haben es noch nie erlebt, dass in so einem Ausmaß gegen Gesetze und Vorschriften bewusst verstoßen wurde.“