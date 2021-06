Fußach: Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein

Nach dem Prüfbericht des Landesrechnungshofs (RH), der in der Gemeinde Fußach langjähriges Kontrollversagen, gravierende Verwaltungsmängel und illegale Finanzgeschäfte offenbarte, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.

In der Causa sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, so Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Freitag zur APA. Weitere Informationen dazu könne man vorerst nicht erteilen.