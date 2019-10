Rauchverbot ist fix! Auch für Marcel Lerch

Gastronom Marcel Lerch hat bis zuletzt auf eine Ausnahme des Rauchverbots im Zuge seines Individualantrags beim Verfassungsgerichtshof gehofft. Dieser wurde nun abgelehnt.

Marcel Lerch ist der Inhaber der Gastronomie-Gesellschaften "Schmugglar" und der "iTaly Sportsbar" in Lustenau sowie der Bar "Neptun" in Bregenz. Er argumentierte in seinem Individualantrag mit der Rechtsordnung und dass man sich auf bestehende Gesetze verlassen können muss, sowie auf die Eigentums- und Erwerbsfreiheit und auf den Gleichheitssatz.