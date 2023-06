Rammstein: Junge Frau packt aus, was auf den Aftershow-Partys passiert

In einem öffentlichen Video erhebt die YouTuberin Kayla Shyx schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann und berichtet von ihren Erfahrungen.

Die YouTuberin Kayla Shyx (757.000 Follower) spricht über die Vorwürfe gegen Rammstein-Star Till Lindemann (60). In einem ausführlichen Video erzählt sie von ihren eigenen Erfahrungen mit Lindemanns angeblicher Sex-Rekrutierungsmasche und berichtet über die Vorfälle bei den Rammstein-Partys.

Vorfall ereignete sich bei Rammstein-Konzert im Jahr 2022

"Wir dachten, wir gehen zur Afterparty ..."

Zu Beginn des Videos zeigt die Berliner Influencerin Nachrichten, die sie nach eigenen Angaben nach dem Rammstein-Konzert an einen Freund geschickt habe. "Wir dachten, wir gehen zur Afterparty... plötzlich führen sie uns in einen Hinterzimmer... und sie meinte, wir sollen jetzt auf Till warten... Wir wurden einfach reingezogen, damit sich Rammstein jemanden aussuchen kann."

Video nie veröffentlicht

Kayla Shyx drehte direkt nach dem Rammstein-Konzert ein Video, weil sie das Erlebte als sehr falsch empfand. Das Video wurde jedoch nie online veröffentlicht. "Mir wurde von meinem alten Management gesagt, ich solle die Geschichte löschen. Und ich solle mich erstmal nicht öffentlich zu meiner Erfahrung auf dem Konzert äußern." Wenn sie jemandem "in der Industrie" davon erzählt habe, sei ihr immer gesagt worden, nicht darüber zu sprechen. "Alle haben es heruntergespielt. Ich hatte einfach Angst. Ich habe auch jetzt Angst, das Video zu drehen."

Handys mussten abgegeben werden

Shyx berichtet anschließend, dass sie und ihre damals 18-jährige Freundin von Alena M. zu einer Aftershowparty eingeladen wurden. "Sie war extrem nett und vertraut. Ich habe nichts Böses dabei gedacht." Die beiden wurden jedoch von M. und mehreren Security-Männern an der eigentlichen Aftershowparty mit prominenten Gästen vorbeigeleitet und in einen kleinen Raum mit Sofas, Kühlschränken und Alkohol geführt. "Vor dem Raum kontrollierten die Security-Männer, dass jede von uns ihr Handy auf einen Tisch legt. Da merkte ich, dass ich hätte umdrehen sollen. Aber die Security hat mich angestarrt, M. hat versucht, mich zu beruhigen. Ich war unter enormem Druck."

"Mir wurde klar: Ich bin hier als Sexobjekt"

Auf den beiden Sofas hätten dann etwa zehn Mädchen schweigend gesessen und gewartet, während M. sie drängte, Alkohol zu trinken. Einige wirkten benommen und ängstlich, andere taten so, als sei das alles normal. Auf der Toilette erfuhr Shyx dann von einer anderen Anwesenden, dass sie sich in einer Vorauswahl von Frauen befänden, die angeblich Sex mit Lindemann haben sollten. Plötzlich sei ihr klargeworden: "Ich muss hier sofort raus, bevor hier verf*** noch mal ein 60-jähriger Till Lindemann hereinspaziert. Ich bin gerade hier als potenzieller F***. Ich wurde hierher geholt nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte mich zu f***." Das sei so schlimm gewesen und sie hätte auch Angst um ihre Freundin gehabt, dann hätten sie den Raum verlassen. "Mir wurde klar: Ich bin hier als Sexobjekt."