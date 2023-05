Rammstein Tour 2023: Diese Songs stehen auf der Setlist!

Rammstein auf Europatournee: Auf die Fans wartet eine spannende Mischung alter Klassiker und frischer Hits.

Mit Beginn ihrer Europatournee 2023 will die deutsche Industrial Metal-Band Rammstein wieder einmal neue Maßstäbe setzen. Der Auftakt dieser spektakulären Konzert-Tour ging am 22. Mai 2023 in Vilnius, Litauen, über die Bühne, und die Band hat für ihre Fans eine Fülle von musikalischen Überraschungen im Gepäck.

Exklusive Generalprobe vor Fans

Neue Songs im Gepäck

Während treue Fans sicherlich ihre geliebten Klassiker erwarten, hat Rammstein dafür gesorgt, dass die Show nicht nur eine Wiederholung der vorherigen Jahre ist. Einige frische Tracks haben ihren Weg in die Setlist gefunden, was den Musikliebhabern eine aufregende und unvorhersehbare Performance garantiert.

"Rammlied" und "Bestrafe mich" auf der Setlist

Aufwendig inszenierte Live-Show von Rammstein

Trotz dieser neuen Ergänzungen bleibt Rammstein ihrer Tradition treu, eine hochkarätige, aufwendig inszenierte Show zu liefern, die an einen festen Ablauf gebunden ist. Dennoch kann es durchaus sein, dass die Band ein oder zwei Songs austauscht, ähnlich wie sie es bereits in den Jahren 2019 und 2022 getan hat.

Auch "Angst" soll auf der Setlilst von Rammstein sein

Ein Song, der besondere Aufmerksamkeit erregt, ist "Angst". Obwohl er in Klammern auf der Setlist aufgeführt wird – was darauf hindeutet, dass er möglicherweise nicht bei jedem Konzert gespielt wird – haben die Bandmitglieder den Track intensiv geprobt. Das lässt vermuten, dass "Angst" definitiv während der Tour zu hören sein wird.

Vom Tape: Music for the Royal Fireworks (Georg Friedrich Händel)

Tickets für die Tour von Rammstein

Die Tour 2023 wird Rammstein durch eine Reihe von Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen, darunter das Olympiastadion in München, das Wankdorfstadion in Bern und das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Die Tickets sind bereits sehr rar und Rammstein warnt ausdrücklich davor, dass man sich Tickets über Viagogo kauft. Die Band hat den Verkauf von Tickets über Viagogo sogar per einstweiliger Verfügung untersagt.