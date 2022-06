"Habe als James-Bond-Stuntman mehr verdient als beim Freestyle"

Szene-Gastronom Sigi Innauer sprach am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" über seine Karriere, seine Zeiten als Freestyle-Skifahrer, James-Bond-Stuntman und darüber, was er jetzt in seiner Pension vor hat.

Nach 50 Jahren in der Vorarlberger Gastronomie- und Clubszene, geht Szene-Gastronom Sigi Innauer nun in Pension. "Für mich ist es an der Zeit, die Jungen weitermachen zu lassen", sagt Innauer im Gespräch mit VOL.AT. Mit Joachim Mangard sprach Sigi Innauer am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" über seine Zeiten als Freestyle-Skifahrer, James-Bond-Stuntman und Clubbesitzer.

Sigi verabschiedet sich in die wohlverdiente Pension:

Mit der Vakanz, "Kiew" und natürlich dem Club "Innauer" in einer Dornbirner Tiefgarage hat Sigi Innauer nachhaltig seine Spuren in der Vorarlberger Bar- und Nightlife-Szene hinterlassen.

Sigi Innauer über seine Karriere als Freestyle-Skifahrer und James-Bond-Stunman

"Ich habe als James-Bond-Stunman mehr verdient, als beim Freestyle-Skifahren. Das war lustig", gibt der Clubbetreiber einen Einblick in seine sportliche Karriere und seine Erfahrung als Stuntman.

Wie der Szene-Gastronom Musiker wie Rammstein, Falco und Johnny Guitar Watson nach Vorarlberg holte

Der gebürtige Bezauer holte Musiker wie etwa Rammstein, Falco, Johnny Guitar Watson, Stereo MCs und H-Blockx nach Vorarlberg. Wie er das gemacht hat, erklärt Sigi Innauer im Video.

Sigi Innauer über Szene-Größen

Sigi Innauer erinnert sich an Szene-Größen, wie Hannes Rothmeyer, Klaus Feurstein und Didi Tomaselli. "Es war eine tolle Zeit", meint der Clubbetreiber rückblickend.

Wie hat sich die Clubkultur verändert und wie bist du mit Corona umgegangen?

Es sei ein "Auf und Ab" gewesen. "Ich kann mich noch gut erinnern, das Vakanz war toll was Clubkultur betrifft. Das Kiew war zu groß für Clubkultur, das Innauer auch. Dann kamen die Großen Clubs, wie etwa die Nachtschicht – die haben sogar Dreierlei angeboten. Das hat funktioniert, aber nicht lang. Wir haben uns gewehrt, wir sind im Kleinen geblieben und das hat sich bewährt", so der Szene-Gastronom. Aber auch Corona habe viele Dinge verändert.

Das hat Sigi Innauer in seiner Pension vor:

"Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit den Kindern mehr Sport machen kann. Es wird jedenfalls nicht langweilig", meint Sigi Innauer. Aber auch das Skifahren darf nicht zu kurz kommen, wie er abschließend verrät.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

