Sigi Innauer hört auf

Das hat der gebürtige Bregenzerwälder Bar- und Gastronomiebetreiber gegenüber VOL.AT schon bestätigt.

Mit der Vakanz, "Kiew" und natürlich dem Club "Innauer" in einer Dornbirner Tiefgarage hat Sigi Innauer nachhaltig seine Spuren in der Vorarlberger Bar- und Nightlife-Szene hinterlassen. Jetzt ist Schluss, wie er gegenüber VOL.AT schon bestätigte.

Club wird in fähige Hände übergeben

Sigi Innauer wird sich nach rund vier Jahrzehnten in den wohl verdienten Ruhestand gehen und sich in die Pension verabschieden. Das Restaurant Innauer, das er 2009 eröffnete und der zugehörige Club Vakanz werden aber in neue Hände übergeben. "Für mich ist es an der Zeit, die Jungen weitermachen zu lassen. Und die beiden Herren scheinen mir die ideale Wahl zu sein, um den Club weiterzuführen", sagt Innauer im Gespräch mit VOL.AT.

Thema in der Stadtvertretung

Der Bar- und Restaurantbetrieb in der Dornbirner Innenstadt befindet sich im Besitz der Stadt Dornbirn. Aus diesem Grund wird die Übergabe an die neuen Mieter auch Ende Mai in der Stadtvertretung zum Thema. Das wird aber vermutlich nur ein formaler Akt werden, wie aus dem Rathaus zu hören ist.

Neue Pächter für das "Vakanz" und "innauer"

Die neuen Pächter werden Kassian Xander und René Gmeiner (KARE Gmbh), die unter anderem in Feldkirch die Jahnhalle bespielen und sich in der Gastro-Szene schon einen Namen gemacht haben. "Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und haben schon einige neue Ideen für das Lokal, soviel sie verraten", zeigen sich die neuen Dornbirner Wirte erfreut. Ab 1. Juli geht somit die Ära Innauer in Dornbirn zu Ende und Sigi Innauer kann sich voll und ganz auf die Familie konzentrieren.

