Dornbirn: Szenegastronom übergibt Kultlokal

In der Innenstadt bleibt kein Stein auf dem anderen: Gastronomie-Legende geht in den Ruhestand, Club und Restaurant werden weitergeführt.

Frischer Wind weht durch die etablierte Vorarlberger Gastronomie-Branche. Während das viel zitierte "Wirtshaussterben" angesichts Personalmangel, Pandemie und schwierigen Bedingungen im ganzen Zweig in aller Munde ist, blickt man in der Messestadt trotz des Rückzugs einer echten Club-Legende positiv in die Zukunft.