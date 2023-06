Rammsteins auserwählte Fans: So funktioniert das System "Row Zero"

Ein abgetrennter Bereich direkt vor der Bühne, Zugang nur auf Einladung und nur für junge, weibliche Fans: Die heißdiskutierte "Reihe Null".

Einladung für Auserwählte

Dresscode: "Keine Rammstein-T-Shirts"

Party mit Band in Einladung inkludiert

Münchner Grüne wollen "Row Zero" verbieten

Eine "Row Zero" gab es offenbar auch beim Konzert in Klagenfurt im Mai 2022. Im Rahmen der aktuellen Tour stehen in Bern in der Schweiz und in Wien im Juni und Juli Konzerte an. In München sind in Kürze vier Auftritte der deutschen Kultband geplant. Die Grünen wollen nun die Konzerte unter Auflagen sicherer machen und prüfen lassen, ob die "Row Zero" verboten werden kann. Zudem soll geprüft werden, ob - wie beim Oktoberfest mit der Aktion "Sichere Wiesn" - auf Großkonzerten sogenannte "Safe Spaces", also sichere Orte für Frauen, eingerichtet werden können.