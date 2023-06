Rammstein: Keine Ermittlungen gegen Till Lindemann in Litauen

Kein Verfahren in Litauen eingeleitet: Rammstein-Frontmann Till Lindemann wird nicht strafrechtlich verfolgt.

Shelby Linn und das Hämatom

Shelby Lynn hatte in den sozialen Netzwerken ein tiefblaues Hämatom an ihrem Körper gepostet, was auf Misshandlungen hindeutete. Allerdings korrigierte sie später ihre Aussage und erklärte, dass Till sie nicht angefasst habe und sie niemals behauptet habe, dass er sie vergewaltigt habe. Die Band hatte die Vorwürfe von Anfang an bestritten.